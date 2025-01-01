Институт современного искусства представляет захватывающий спектакль «Васса. История одного дома», который станет настоящим открытием для любителей театра. Под руководством Народного артиста РФ И.В. Агапова студенты 4 курса подготовили уникальную интерпретацию классической пьесы Максима Горького.
Максим Горький — автор, известный своей сложной и многогранной литературной эстетикой. Пьеса «Васса» часто воспринимается как трудная для восприятия, но наш спектакль раскроет ее с новой стороны. Зрители смогут погрузиться в атмосферу дома, узнать его секреты и увидеть, что классика может быть не только серьезной, но и захватывающей.
«Васса. История одного дома» — это не просто драма. Спектакль сочетает в себе элементы детектива, черного юмора и мистики. Вы станете свидетелями увлекательного расследования, которое разворачивается на фоне семейных тайн и интриг.
Приходите и станьте частью этой уникальной театральной истории. Спектакль пройдет в стенах Института современного искусства, и вы сможете увидеть, как студенты, вдохновленные классикой, создают современное театральное искусство.
Не упустите возможность насладиться необычным прочтением легендарной пьесы и окунуться в мир Горького, который оказался ближе, чем вы думали!