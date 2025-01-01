Премьера спектакля «Васса. История одного дома»

Институт современного искусства представляет захватывающий спектакль «Васса. История одного дома», который станет настоящим открытием для любителей театра. Под руководством Народного артиста РФ И.В. Агапова студенты 4 курса подготовили уникальную интерпретацию классической пьесы Максима Горького.

О пьесе

Максим Горький — автор, известный своей сложной и многогранной литературной эстетикой. Пьеса «Васса» часто воспринимается как трудная для восприятия, но наш спектакль раскроет ее с новой стороны. Зрители смогут погрузиться в атмосферу дома, узнать его секреты и увидеть, что классика может быть не только серьезной, но и захватывающей.

Что вас ждет

«Васса. История одного дома» — это не просто драма. Спектакль сочетает в себе элементы детектива, черного юмора и мистики. Вы станете свидетелями увлекательного расследования, которое разворачивается на фоне семейных тайн и интриг.

Не пропустите!

Приходите и станьте частью этой уникальной театральной истории. Спектакль пройдет в стенах Института современного искусства, и вы сможете увидеть, как студенты, вдохновленные классикой, создают современное театральное искусство.

Не упустите возможность насладиться необычным прочтением легендарной пьесы и окунуться в мир Горького, который оказался ближе, чем вы думали!