Возвращение Василия Уриевского: шоу, которое нельзя пропустить

«Василий Уриевский — необард, представитель новой волны авторской песни, музыкант, поэт и актёр театра на Таганке. Его электрические выступления отличаются хулиганской подачей и рок-н-ролльным драйвом, что делает каждое шоу уникальным и запоминающимся. Зрители приходят на его концерты снова и снова, ожидая новых эмоций и впечатлений.

Разнообразие талантов

Будучи артистом широкого профиля, Василий Уриевский демонстрирует свою органичность и искренность в различных амплуа. Он покоряет жюри на шоу «Голос» своим неординарным вокалом и проникновенно исполняет песни о маленькой дочери на Грушинском фестивале. Уриевский умеет находить подход к каждому зрителю — от больших премьеров на Таганке до камерных квартирников в провинциальных городах.

Персонаж собственных песен

Уникальность Василия заключается в том, что он всегда остаётся «своим» для всех. На сцене он меняет жанры, стили, музыкальные инструменты и голоса, оставаясь при этом ироничным и добрым персонажем, который находит отклик в сердце каждого слушателя. Его песни — это отражение многогранной личности, которая привлекает зрителей своей искренностью и глубиной.

Не упустите возможность увидеть это удивительное шоу и погрузиться в мир музыки и театра вместе с Василием Уриевским!