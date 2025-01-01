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Василий Уриевский
Киноафиша Василий Уриевский

Василий Уриевский

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Возвращение Василия Уриевского: шоу, которое нельзя пропустить

«Василий Уриевский — необард, представитель новой волны авторской песни, музыкант, поэт и актёр театра на Таганке. Его электрические выступления отличаются хулиганской подачей и рок-н-ролльным драйвом, что делает каждое шоу уникальным и запоминающимся. Зрители приходят на его концерты снова и снова, ожидая новых эмоций и впечатлений.

Разнообразие талантов

Будучи артистом широкого профиля, Василий Уриевский демонстрирует свою органичность и искренность в различных амплуа. Он покоряет жюри на шоу «Голос» своим неординарным вокалом и проникновенно исполняет песни о маленькой дочери на Грушинском фестивале. Уриевский умеет находить подход к каждому зрителю — от больших премьеров на Таганке до камерных квартирников в провинциальных городах.

Персонаж собственных песен

Уникальность Василия заключается в том, что он всегда остаётся «своим» для всех. На сцене он меняет жанры, стили, музыкальные инструменты и голоса, оставаясь при этом ироничным и добрым персонажем, который находит отклик в сердце каждого слушателя. Его песни — это отражение многогранной личности, которая привлекает зрителей своей искренностью и глубиной.

Не упустите возможность увидеть это удивительное шоу и погрузиться в мир музыки и театра вместе с Василием Уриевским!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 ноября
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
20:00 от 1000 ₽

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