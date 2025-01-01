Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Василий Уриевский
Билеты от 1500₽
Киноафиша Василий Уриевский

Василий Уриевский

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Концерт Василия Уриевского в Измайлово

Не упустите возможность посетить уникальный концерт Василия Уриевского, который состоится в живописном районе Измайлово. Этот выдающийся артист известен своей неповторимой манерой исполнения и глубоким эмоциональным содержанием своих произведений.

Что вас ждет

На концерте Василий Уриевский представит свои новые композиции, а также любимые хиты, которые уже завоевали сердца зрителей. В программе будут как лирические, так и зажигательные номера, которые подарят вам незабываемые эмоции.

Интересные факты

Василий Уриевский — не только талантливый певец, но и автор многих популярных песен. Он активно сотрудничает с известными музыкантами и композиторами. Его творчество охватывает широкий спектр жанров, от поп-музыки до фолка.

Билеты

Билеты на концерт можно приобрести на официальном сайте события или в кассах Концертного зала. Рекомендуем забронировать места заранее, так как концерт обещает быть очень популярным и быстро распродастся.

Не пропустите шанс стать частью этого музыкального события и насладиться великолепным выступлением одного из лучших исполнителей! Ждем вас на концерте Василия Уриевского в Измайлово!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
19:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

0+
Вечеринка
Почта любви
16 августа в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Дидюля
18+
Этно
Дидюля
23 августа в 20:30 Академ-джаз-клуб
от 5000 ₽
Симфония Аниме. Дирижер Кеничи Симура
6+
Классическая музыка
Симфония Аниме. Дирижер Кеничи Симура
20 октября в 19:00 Кремлевский дворец
от 2300 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше