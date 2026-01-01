Василий Уриевский. Концерт для взрослых

Вечер авторской музыки с Василием Уриевским

Приглашаем вас на уникальный вечер, посвященный творчеству талантливого исполнителя Василия Уриевского. Он представит как новые, так и проверенные временем хиты, которые уже полюбились зрителям.

Кто такой Василий Уриевский?

Василий Уриевский — актер Театра на Таганке, а также поэт и музыкант. Его стиль сочетает в себе лирику и иронию, что делает его выступления необыкновенно интересными. Уриевский известен своими выдающимися ролями в таких спектаклях, как «Lё Тартюф. Комедия», «Чайка 73458» и «Старший сын». Такой многогранный артист уже успел завоевать признание и стать любимцем публики.

Что вас ждет на концерте?

В программе вечера — как неизданные произведения, так и популярные боевики. Каждое выступление Василия — это не только музыка, но и живое общение с залом. Ожидайте искренности и теплоты, проникающей в самое сердце. Это возможность не только насладиться искусством, но и провести вечер в компании авторской музыки.

