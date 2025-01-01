Василий Уриевский. «Электричество»

Концерт Василия Уриевского «Электричество» в клубе «УРБАН»

9 ноября 2025 года в клубе «УРБАН» в Москве состоится уникальный концерт музыканта, актера и поэта Василия Уриевского под названием «Электричество». Этот представитель новой волны авторской песни и необарда обещает зрителям незабываемое шоу.

Энергия и драйв

Выступления Уриевского отличаются хулиганской подачей и рок-н-ролльным драйвом. Это не просто концерт — это целое музыкальное событие, на которое хочется возвращаться снова и снова. Артист умело сочетает разные жанры и стили, что делает его выступления особенно привлекательными для широкой аудитории.

Многообразие талантов

Василий Уриевский — артист широкого профиля. Он покоряет жюри шоу «Голос» своим уникальным вокалом, который перекликается с духом Тома Уэйтса. В то же время, он умеет трогательно исполнять песни о семье, как это было на поляне Грушинского фестиваля. На сцене театра на Таганке он получает цветы после премьер, а в провинциальных городках с теплотой жмет руки зрителям во время квартирников.

Персонаж собственных песен

Несмотря на разнообразие жанров и стилей, одно остается неизменным: Василий Уриевский — это персонаж собственных песен. Ироничный и добрый, он находит отклик в сердце каждого, кто приходит на его концерт.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника! Билеты уже в продаже.