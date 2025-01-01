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Василий Теркин
Киноафиша Василий Теркин

Спектакль Василий Теркин

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль к 80-летию Победы в Дагестанском театре кукол

Дагестанский государственный театр кукол готовит уникальную постановку, приуроченную к 80-летию Победы. Классическое произведение Александра Твардовского «Василий Теркин» оживет на сцене в необычном формате – сочетании кукольного и живого театра.

Актуализация классики

Создатели спектакля перенесут известный сюжет в современные реалии. Сегодняшние «Теркины» вновь становятся героями, защищающими идеалы родной земли в условиях Специальной военной операции. Эта идея придаст постановке особую актуальность и глубину.

Музыка и визуальный ряд

Классический текст будет адаптирован под законы театральной сцены, а также дополнен музыкальными мотивами песен военных лет. Образный визуальный ряд, созданный художниками, создаст уникальную атмосферу, позволяющую зрителям глубже прочувствовать тему силы духа защитников Отечества.

Не пропустите!

Спектакль обещает быть жизнеутверждающим и трогающим, напоминая о важности памяти о героях прошлого и настоящего. Приглашаем зрителей на это незабываемое театральное событие!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Махачкала, 25 октября
Дагестанский театр кукол Махачкала, просп. Расула Гамзатова, 40
11:00 от 350 ₽

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