Спектакль Василий Теркин

Спектакль к 80-летию Победы в Дагестанском театре кукол

Дагестанский государственный театр кукол готовит уникальную постановку, приуроченную к 80-летию Победы. Классическое произведение Александра Твардовского «Василий Теркин» оживет на сцене в необычном формате – сочетании кукольного и живого театра.

Актуализация классики

Создатели спектакля перенесут известный сюжет в современные реалии. Сегодняшние «Теркины» вновь становятся героями, защищающими идеалы родной земли в условиях Специальной военной операции. Эта идея придаст постановке особую актуальность и глубину.

Музыка и визуальный ряд

Классический текст будет адаптирован под законы театральной сцены, а также дополнен музыкальными мотивами песен военных лет. Образный визуальный ряд, созданный художниками, создаст уникальную атмосферу, позволяющую зрителям глубже прочувствовать тему силы духа защитников Отечества.

Не пропустите!

Спектакль обещает быть жизнеутверждающим и трогающим, напоминая о важности памяти о героях прошлого и настоящего. Приглашаем зрителей на это незабываемое театральное событие!