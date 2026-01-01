«Василий Тёркин»: музыкально-театрализованное представление по поэме А. Твардовского

Спектакль «Василий Тёркин» — это уникальная интерпретация поэмы Александра Твардовского, которая будет представлена Государственным концертным ансамблем танца и песни «Кубанская казачья вольница имени Николая Кубаря». В центре сюжета — образ Василия Тёркина, солдата, ставшего символом мужества и стойкости советского народа во время Великой Отечественной войны.

Концертный вечер сочетает в себе музыку, хореографию, вокал и актёрское мастерство. Главный герой проходит через множество испытаний и опасностей, демонстрируя отвагу и умение находить выход из сложных ситуаций.

Зрители смогут почувствовать атмосферу военного времени, сопереживая эмоциям героев. Спектакль наполнен гордостью за страну и уважением к памяти тех, кто отдал свои жизни за победу.

Особое место в программе занимают известные песни советского периода, такие как «Казаки в Берлине», «Баллада о солдате», «Сопка героев» и «Шли полки по Кубани». Музыкальное сопровождение подчеркивает драматизм и лиризм событий. Участниками представления станут оркестр и ансамбль танца «Кубанская казачья вольница имени Николая Кубаря», создавая тем самым незабываемую атмосферу для зрителей.