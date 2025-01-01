Меню
Василий Теркин
Киноафиша Василий Теркин

Спектакль Василий Теркин

Постановка
Историко-этнографический театр 12+
Режиссер Михаил Мизюков
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Новый спектакль Этнотеатра "Василий Тёркин"

В этом году Этнотеатр приглашает зрителей на уникальное театральное событие, посвященное 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В центре внимания — знаменитая поэма Александра Твардовского о бойце Василии Тёркине. Ваши эмоции раскроются перед калейдоскопом лиц и судеб, когда на сцене воссоздадутся образы, знакомые каждому с детства.

Портрет Тёркина

Василий Тёркин — это не просто персонаж, а уникальный герой, олицетворяющий дух простого солдата: веселого, терпеливого, неунывающего и отважного. В новом спектакле роль Тёркина сыграет целый актерский ансамбль, что придаст постановке особую динамику и жизнь.

На сцене — реальные судьбы

Кроме Тёркина, на сцену выйдут другие безымянные герои войны: танкисты в опаленной броне, генерал с печатью тяжких решений, девушка-санинструктор с полным сострадания взглядом, пленный немец и простые деревенские старики. Каждое из этих лиц станет воплощением своего времени и своей истории.

Структура спектакля

Спектакль включает в себя тридцать глав поэмы, каждая из которых представляет собой маленькую пьесу с уникальным настроением, мыслью и образом. Эти эпизоды отразят все сложности военной жизни: страх, радости, надежду, мечты о мире и трудный выбор, стоящий перед солдатами.

Театр как народное искусство

Режиссер Михаил Мизюков видит в поэме не просто летопись военных будней, а историю, выстроенную по законам русского народного лубка. В этом спектакле соединяются русские и советские традиции, правдоподобное и фантастическое, комическое и трагическое. Все это создает уникальную атмосферу на сцене.

Солдатский фольклор

Весь спектакль будет пронизан солдатским фольклором: песни о тяготах службы, тоске по дому, задорные частушки, мудрые пословицы и поговорки. Зрителей ждут удалые танцы на привале и много другого, что отразит атмосферу военных лет.

Не пропустите шанс увидеть "Василия Тёркина" в исполнении Этнотеатра — спектакль, который подарит вам уникальный театральный опыт и оставит глубокий след в душе.

Октябрь
Ноябрь
17 октября пятница
19:00
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
от 800 ₽
7 ноября пятница
19:00
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
от 800 ₽
29 ноября суббота
18:00
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
от 800 ₽

