Премьера спектакля «Василий Тёркин» ко Дню Победы

28 апреля в театре состоится долгожданная премьера спектакля «Василий Тёркин» в постановке талантливого режиссера Василия Спесивцева.

Подарок ко Дню Победы

«Наш спектакль, прежде всего, это подарок ко Дню Великой Победы всем ветеранам, всем нашим защитникам – от воинов Великой Отечественной до тех былинных героев, что сейчас куют славу русскому оружию», – делится своими мыслями о спектакле Василий Спесивцев.

Связь времен

Спектакль «Василий Тёркин» является доказательством того, что связь времен не утрачена. «Она есть, её может ощутить на себе каждый гражданин России. И сейчас нужен Твардовский, как он нужен был тогда, в грозные сороковые», – подчеркивает режиссер.

Не пропустите!

Ждем вас на премьере! Этот спектакль обещает быть не только театральным событием, но и важным напоминанием о нашей истории и героизме предков.