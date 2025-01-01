Меню
Василий Медведев
Билеты от 1200₽
Василий Медведев

Василий Медведев

Трудолюбивый стендапер с множеством тем в кармане 18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Сольный концерт: Standup Café Василий Медведев

Приглашаем вас на уникальный сольный концерт Василия Медведева, который состоится в уютной атмосфере Standup Café. Этот вечер обещает быть насыщенным, интересным и, конечно же, полным юмора.

О Василии Медведеве

Василий Медведев — известный комик и пародист, который покорил сердца зрителей своими яркими выступлениями и неподражаемым стилем. Он стал одним из самых востребованных артистов на сценах страны. На концерте вас ждут как новые номера, так и классические зарисовки, которые уже успели стать любимыми у зрителей.

Что ожидать от выступления

Концерт пройдет в формате живого общения с публикой. Василий не только делится своими мыслями и наблюдениями, но и активно взаимодействует с залом. Уверяем, будет весело, интересно и даже немного провокационно!

Почему стоит посетить?

Посещение выступления Василия Медведева — это возможность не только отлично провести вечер, но и получить заряд положительных эмоций. Его искренние шутки и жизненные истории заставят смеяться даже самых скептически настроенных зрителей.

Приходите сами и приводите друзей — это будет настоящая театральная вечерина, наполненная юмором и позитива!

Купить билет на концерт

Расписание

6 сентября
Standup Café Москва, Покровка, 16
22:00 от 1200 ₽

