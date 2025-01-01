Меню
Василий Медведев. Стендап-концерт
18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап концерт в Stage Standup Club

Приглашаем вас на увлекательный стендап концерт в Stage Standup Club. На сцене выступит Василий Медведев — известный комик, который уже успел завоевать сердце публики своим остроумным юмором и остросоциальными темами.

О Василии Медведеве

Василий Медведев — участник многочисленных проектов, среди которых «Стендап-комики», «Разгоны», «Книжный Клуб» и «Энтропия Молекулярного Котангенса» на youtube-канале Стендап Клуба №1. Также он принимал участие в шоу «Стендап» на Paramount Comedy и «Stand Up» на канале ТНТ. Умение иронизировать по поводу повседневной жизни делают его выступления актуальными и запоминающимися.

Почему стоит прийти?

Стендап — это не просто выступление, это уникальная возможность увидеть, как рождается юмор. Каждое шоу — это неожиданные шутки, живое взаимодействие с залом и, конечно, заряд положительных эмоций. Не упустите шанс насладиться живыми выступлениями в компании единомышленников!

Где и когда?

Концерт состоится в уютном зале Stage Standup Club. Это место идеально подходит для приятного вечера, полного смеха и хорошего настроения.

Не пропустите возможность провести вечер с замечательным юмористом, который точно знает, как рассмешить зрителей!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 сентября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21:30 от 1000 ₽

