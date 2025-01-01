Василий Медведев. Сольный концерт

Сольный концерт «Меркурий 5000» в Coin Event Hall

Участник проекта стендап на ТНТ, комик и шоумен Артур Чапарян представляет свой сольный концерт «Меркурий 5000» в современном концертном зале Coin Event Hall. Это уникальное место расположено в самом центре Москвы на Пятницкой улице, рядом с метро Добрынинская.

Об атмосфере Coin Event Hall

Coin Event Hall славится своей неповторимой атмосферой и качественным звуком. Здесь регулярно выступают лучшие комики страны, такие как Нурлан Сабуров, Гурам Амарян, Никита Шевчук, Ирина Мягкова и Расул Чабдаров. В этом зале свои первые сольные концерты давали Ольга Малащенко и Василий Вакуленко, а также записывали свои выступления Слава Комисаренко, Идрак и многие другие.

Удобства для зрителей

Зрители стендапа полюбили Coin Event Hall за быстрое обслуживание, богатый выбор напитков, коктейлей и блюд. На одном из концертов один из посетителей признался, что за последний месяц он побывал здесь восемь раз! Также в зале работает бар и кухня.

Рекомендации по посещению

Чтобы избежать задержек с заказами, рекомендуем приходить не позднее чем за 30 минут до начала концерта. Coin Event Hall работает по концепции «Наливаем честно!» с доступными ценами на напитки: пенное - 500 мл, виноградное - 150 мл, крепкие напитки - 50 мл.

Информация о билетах

Обратите внимание, что стоимость билета на диване указана за весь диван целиком. Количество гостей, которые могут прийти на один билет, не должно превышать указанное количество мест на диване.

Не упустите возможность насладиться этим уникальным шоу! Ждем вас на «Меркурий 5000»!