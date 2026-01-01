Лекция Василия Бейнаровича в Санкт-петербурге

О чем лекция?

На лекции Василия Бейнаровича вы получите уникальную возможность проследить весь путь развития ребенка — от момента рождения до совершеннолетия. Узнайте, на каких этапах закладываются основы здоровой психики, или формируются опасные отклонения.

Что вы узнаете:

Первые годы жизни (0-3 года): почему этот период критически важен? Как привязанность к родителям влияет на всю дальнейшую жизнь? Какие сигналы тревоги нельзя игнорировать?

почему этот период критически важен? Как привязанность к родителям влияет на всю дальнейшую жизнь? Какие сигналы тревоги нельзя игнорировать? Дошкольный возраст (3-7 лет): формирование эмпатии, совести и моральных ориентиров. Как научить ребенка различать добро и зло? Что делать, если ребенок проявляет жестокость к животным или другим детям?

формирование эмпатии, совести и моральных ориентиров. Как научить ребенка различать добро и зло? Что делать, если ребенок проявляет жестокость к животным или другим детям? Школьные годы (7-14 лет): влияние социальной среды, буллинга и травматического опыта. Как распознать первые признаки психопатологических расстройств?

влияние социальной среды, буллинга и травматического опыта. Как распознать первые признаки психопатологических расстройств? Подростковый возраст (14-18 лет): кризис идентичности, агрессия и поиск себя. Как говорить с подростком о насилии и тёмных сторонах мира?

кризис идентичности, агрессия и поиск себя. Как говорить с подростком о насилии и тёмных сторонах мира? Переход к взрослости (18-21 год): формирование окончательных паттернов поведения. Можно ли еще что-то изменить?

Непосредственные темы лекции:

влияние генетики, эпигенетики и нейробиологии на формирование личности

роль семейных отношений и стиля воспитания

социальная среда: школа, друзья, интернет и их воздействие на психику

первые маркеры антисоциального поведения и психопатии

как правильно объяснять ребенку опасности окружающего мира, не травмируя его психику

когда и к каким специалистам необходимо обращаться

реальные случаи из практики и что пошло не так

Почему эта лекция важна именно сейчас?

В современном мире дети сталкиваются с беспрецедентным количеством стрессовых факторов. Родители часто не знают, как реагировать на тревожные сигналы, или боятся признать проблему. Эта лекция даст вам конкретные инструменты для профилактики серьезных психологических отклонений.

Для кого эта лекция:

родителей детей любого возраста

будущих родителей, которые хотят подготовиться заранее

педагогов и воспитателей

психологов и специалистов помогающих профессий

всех, кто интересуется психологией развития и криминальной психологией

Это не просто теория — это практическое руководство по воспитанию психологически здорового человека, опирающееся на научные исследования. Не упустите возможность получить знания, которые могут изменить будущее вашего ребенка.

О лекторе:

Василий Бейнарович — врач-психиатр, психотерапевт. Автор Ютьюб проекта Faust21century, посвященного исследованию психопатологии девиантов и различных маньяков. Количество мест ограничено.