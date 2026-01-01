Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Василий Бейнарович, Фауст 21 века. Как не воспитать серийного убийцу
Киноафиша Василий Бейнарович, Фауст 21 века. Как не воспитать серийного убийцу

Василий Бейнарович, Фауст 21 века. Как не воспитать серийного убийцу

18+
Возраст 18+

О выставке

Лекция Василия Бейнаровича в Нижнем Новгороде: Как не воспитать серийного убийцу

Приглашаем вас на уникальную лекцию врача-психиатра и психотерапевта Василия Бейнаровича, посвящённую вопросам воспитания детей и формирования их личности. Обсуждая путь от рождения до взрослости, лектор предложит родителям ценные рекомендации по осознанному воспитанию.

Ключевые темы лекции

На лекции будут затронуты важные этапы развития ребенка:

  • Первые годы жизни (0-3 лет): почему этот период критически важен и как привязанность к родителям влияет на будущую жизнь ребенка.
  • Дошкольный возраст (3-7 лет): формирование моральных ориентиров и эмпатии. Важно знать, как реагировать на проявления жестокости у детей.
  • Школьные годы (7-14 лет): влияние социальной среды, буллинга и травматического опыта на развитие психики.
  • Подростковый возраст (14-18 лет): кризис идентичности и агрессия. Как обсуждать с подростками «тёмные» темы?
  • Переход к взрослости (18-21 год): формирование окончательных паттернов поведения и возможность изменить курс развития.

Почему это важно?

В современном мире дети сталкиваются с множеством стресса: от кибербуллинга до перегрузки информации. Родители часто не знают, как реагировать на тревожные сигналы. Эта лекция предоставит практические инструменты для профилактики серьёзных психологических отклонений.

Целевая аудитория

Лекция будет полезна:

  • родителям детей любого возраста;
  • будущим родителям, готовящимся к воспитанию;
  • педагогам и воспитателям;
  • психологам и специалистам помогающих профессий;
  • всем интересующимся психологией развития и криминальной психологией.

О лекторе

Василий Бейнарович — врач-психиатр и психотерапевт. Он является автором Ютьюб проекта Faust21century, посвященного исследованию психопатологии, девиантов и различных маньяков.

Не упустите возможность получить знания, которые могут изменить будущее вашего ребенка. Количество мест ограничено.

Купить билет на выставка Василий Бейнарович, Фауст 21 века. Как не воспитать серийного убийцу

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
8 октября четверг
19:30
ДК им. Орджоникидзе Нижний Новгород, Чаадаева, 17
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Свидание в Тишине. Интерактивная экскурсия
6+
Экскурсия

Свидание в Тишине. Интерактивная экскурсия

16 августа в 10:00 Музей «В Тишине»
от 3500 ₽
Сатья
18+
Лекция

Сатья

28 октября в 19:00 МТС Live Холл Нижний Новгород
от 2000 ₽
Посещение Планетария 1 в Нижнем Новгороде
0+
Естественно-научные

Посещение Планетария 1 в Нижнем Новгороде

16 августа в 10:00 Планетарий
от 300 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше