Лекция Василия Бейнаровича в Нижнем Новгороде: Как не воспитать серийного убийцу

Приглашаем вас на уникальную лекцию врача-психиатра и психотерапевта Василия Бейнаровича, посвящённую вопросам воспитания детей и формирования их личности. Обсуждая путь от рождения до взрослости, лектор предложит родителям ценные рекомендации по осознанному воспитанию.

Ключевые темы лекции

На лекции будут затронуты важные этапы развития ребенка:

Первые годы жизни (0-3 лет): почему этот период критически важен и как привязанность к родителям влияет на будущую жизнь ребенка.

почему этот период критически важен и как привязанность к родителям влияет на будущую жизнь ребенка. Дошкольный возраст (3-7 лет): формирование моральных ориентиров и эмпатии. Важно знать, как реагировать на проявления жестокости у детей.

формирование моральных ориентиров и эмпатии. Важно знать, как реагировать на проявления жестокости у детей. Школьные годы (7-14 лет): влияние социальной среды, буллинга и травматического опыта на развитие психики.

влияние социальной среды, буллинга и травматического опыта на развитие психики. Подростковый возраст (14-18 лет): кризис идентичности и агрессия. Как обсуждать с подростками «тёмные» темы?

кризис идентичности и агрессия. Как обсуждать с подростками «тёмные» темы? Переход к взрослости (18-21 год): формирование окончательных паттернов поведения и возможность изменить курс развития.

Почему это важно?

В современном мире дети сталкиваются с множеством стресса: от кибербуллинга до перегрузки информации. Родители часто не знают, как реагировать на тревожные сигналы. Эта лекция предоставит практические инструменты для профилактики серьёзных психологических отклонений.

Целевая аудитория

Лекция будет полезна:

родителям детей любого возраста;

будущим родителям, готовящимся к воспитанию;

педагогам и воспитателям;

психологам и специалистам помогающих профессий;

всем интересующимся психологией развития и криминальной психологией.

О лекторе

Василий Бейнарович — врач-психиатр и психотерапевт. Он является автором Ютьюб проекта Faust21century, посвященного исследованию психопатологии, девиантов и различных маньяков.

Не упустите возможность получить знания, которые могут изменить будущее вашего ребенка. Количество мест ограничено.