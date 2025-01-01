Спектакль Василисса

Новая премьера детской студии «Театральная 17»

«Нужно только закрыть глаза и слушать сердце...» — так звучит ключевая фраза из нового спектакля детской студии «Театральная 17». Премьера этого увлекательного проекта состоялась на Всероссийском детском театральном фестивале «Оперение 2024: Лечу в ЧЕ» в Челябинске, где спектакль был представлен в формате ландшафтного театра.

О Марии Малухиной

Драматург, сценарист и прозаик Мария Малухина является автором пьес, которые неоднократно становились лауреатами и финалистами ведущих театральных конкурсов, включая «Любимовка», «Ремарка», «Евразия» и другие. В 2022 году она была отмечена на XIX Всероссийском фестивале театрального искусства для детей «Арлекин» в категории «Лучшая работа драматурга». Пьесы, написанные ею, с успехом ставятся во многих театрах России и любительских детских театральных студиях.

История «Театральной 17»

Студия была основана в 2011 году в рамках проекта Студий творческого развития детей, реализуемого Благотворительным Фондом Константина Хабенского. С 2017 года она получила новое имя — творческий коллектив «Театральная 17». Основной целью студии является воспитание свободных людей, способных думать, фантазировать, импровизировать и не бояться выражать свои эмоции на сцене.

О спектакле

Приходите на премьеру в «Прогрессе» и откройте для себя волшебный мир театра, созданный талантливыми молодежными актерами. Ваши дети смогут не только насладиться увлекательным представлением, но и испытать настоящие эмоции, впитывая каждую деталь и nuance спектакля. Не упустите шанс стать частью этого удивительного театрального опыта!