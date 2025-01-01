Спектакль Василисса

«Василисса» по пьесе Марии Малухиной — сказка о взрослении и понимании

Спектакль по пьесе молодого драматурга Марии Малухиной «Василисса» — это увлекательная история о путешествии девочки-подростка через магическое пространство, полное загадок и опасностей. Лес, который родители строго-настрого запретили Василиссе, притягивает её своей таинственностью. Оказавшись внутри, она сталкивается с силами света и тьмы, что помогает ей познать себя настоящую.

Путешествие в мир фольклора

На пути Василиссы ей встречаются нечистые духи — Лихо, Полуденница, русалки и многие другие. Вопрос в том, останутся ли они врагами или получится договориться с ними без помощи волшебной силы. Как говорит один из героев: «Нужно только закрыть глаза и слушать сердце, а правильные слова сами на ум придут…»

Смысловые глубины спектакля

Режиссер Анастасия Старцева отмечает, что это сказка в жанре роуд-муви о добре и зле. Спектакль подчеркивает важность умения договариваться и поиска компромисса. «Проще всего нарисовать границу и отгородиться от тех, кто не похож на тебя. Но от такого решения никто не выигрывает», — говорит она.

Василиссе предстоит сначала принять себя, осознать свой талант и научиться жить с ним, прежде чем прийти на помощь «своим» и «чужим», чтобы сделать мир лучше и добрее. Несмотря на наличие условно злых персонажей русского фольклора, спектакль получился нестрашным, с милыми и обаятельными героями.

Актерский состав

В спектакле участвуют: Таисия Галочкина, Евгений Лыков, Анна Сосой, Виталий Сосой, Евгений Сухотерин, Евгений Сизов, Кирилл Фриц, Димитрий Пономарёв, Павел Шадура, заслуженная артистка России Лариса Яковлева, Григорий и Галина Волокитины, Анастасия Шевелёва, Вероника Супрун, Ангелина Лыкова, Иван Павлов и Ольга Исакова.

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную историю о взрослении и понимании на сцене!