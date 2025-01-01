Меню
Киноафиша Василиса

Спектакль Василиса

Постановка
Мариинский-2 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Премьера оперы для детей «Василиса» в Мариинском театре

Мариинский театр готов представить новую оперу для детей «Василиса». Это яркое и увлекательное произведение станет настоящим событием для юных зрителей и их родителей.

О спектакле

«Василиса» — это современная интерпретация известной русской народной сказки о смелой и мудрой девушке, которая преодолевает трудности на своем пути к счастью. Опера сочетает в себе яркую музыку, живописные декорации и захватывающий сюжет, что делает её идеальной для семейного просмотра.

Интересные факты

  • Опера была написана современным композитором, который стремился сделать классическое искусство доступным для детей.
  • Специально для премьеры были созданы уникальные костюмы и декорации, которые погружают зрителей в атмосферу волшебства.
  • В спектакле участвуют известные артисты, которые уже зарекомендовали себя в детских постановках.

Что стоит знать зрителям

Рекомендуется заранее ознакомиться с сюжетом сказки, чтобы юные зрители могли лучше понять и оценить происходящее на сцене. Билеты на премьеру уже доступны для покупки, и стоит поторопиться, так как интерес к спектаклю велик.

Приходите в Мариинский театр, чтобы вместе с детьми насладиться волшебным миром «Василисы»!

