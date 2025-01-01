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Василиса Прекрасная
Билеты от 800₽
Киноафиша Василиса Прекрасная

Спектакль Василиса Прекрасная

Постановка
Глас 6+
Режиссер Татьяна Белевич, Екатерина Лисовая
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Волшебный мир русской сказки

Спектакль «Василиса Прекрасная» погружает зрителей в атмосферу лучших традиций русской сказки. Главная героиня, Василиса, не только прекрасна собой, но и обладает доброй душой. Она приветлива, ласкова и терпелива к испытаниям и обидчикам.

Сила материнской любви

Василиса свято хранит благословение своей матери, которое защищает ее от уныния и помогает находить выход из любых бед. На пути героини встречаются знаковые персонажи: злая мачеха с ленивыми дочками, баба Яга со своим волшебным котом Баюном и таинственные всадники.

Сказка как источник мудрости

Любимые всеми сказочные герои пройдут через множество испытаний и чудес, открывая для себя силу материнской любви и благословения. Сказка является не только источником житейской мудрости, но и древней сакральной истины.

Яркие краски и выразительные персонажи

Спектакль обещает донести эту мудрость, свет и драгоценные чудеса до маленьких зрителей с помощью живого языка, ярких красок и выразительных персонажей. Не упустите возможность стать частью этого волшебного путешествия!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Глас Москва, Б.Татарская, 29
12:00 от 800 ₽

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