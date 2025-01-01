Меню
Васильев и Буржинский. Импровизация с залом
Васильев и Буржинский. Импровизация с залом

Васильев и Буржинский. Импровизация с залом

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Импровизационное стендап-шоу Ильи Буржинского и Влада Васильева

Приглашаем вас на уникальное стендап-шоу от Ильи Буржинского и Влада Васильева. Это событие пройдет в Stage Standup Club и подарит зрителям вечер смеха и радости.

Что вас ждет?

Шоу станет настоящей импровизационной игрой, где комики смогут продемонстрировать все свои творческие способности. Зрители получат возможность стать частью представления: их идеи и настроение непосредственно повлияют на течение шоу. Каждый вечер будет уникальным, благодаря тому, что комики оперативно адаптируют свои выступления под реакцию публики.

О комиках

Илья Буржинский — известный стендап-комик, обладающий оригинальным стилем и умением шутить на самые разные темы. Влад Васильев, в свою очередь, знаменит своими яркими выступлениями и умением находить общий язык с аудиторией. Вместе они создают невероятную атмосферу, которая запоминается надолго.

Почему стоит посетить?

  • Необычная форма стендап-шоу, где зрители активно участвуют в процессе.
  • Комики, обладающие большим опытом и даром находить смешное в повседневной жизни.
  • Незабываемая атмосфера, наполненная смехом и позитивом.

Не упуститеchance стать частью этого увлекательного события! Входите в мир комедии и импровизации вместе с Ильей Буржинским и Владом Васильевым. Ждем вас на шоу, которое обещает зарядить хорошим настроением и смехом на весь вечер!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

