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Васильев и Буржинский. Импровизация с залом
Киноафиша Васильев и Буржинский. Импровизация с залом

Васильев и Буржинский. Импровизация с залом

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Импровизационное стендап-шоу Ильи Буржинского и Влада Васильева

Санкт-Петербург готовится к захватывающему шоу, которое подарит зрителям уникальный опыт — импровизационное стендап-шоу от известных комиков Ильи Буржинского и Влада Васильева. Это событие обещает стать настоящим праздником юмора и креатива.

Что вас ждет?

Буржинский и Васильев, известные своим умением мастерски импровизировать, представят программу, в которой каждая шутка будет рождена на глазах у зрителей. Участники шоу смогут стать частью представления, ведь комики активно взаимодействуют с аудиторией, что делает каждое выступление уникальным.

О комиках

Илья Буржинский — это имя стало знаковым для любителей стендапа. Его остроумие и глубокое понимание человеческой природы делают каждую шутку запоминающейся. Влад Васильев, в свою очередь, известен своим харизматичным стилем и способностью находить смешное в повседневных ситуациях.

Где и когда?

Шоу пройдет в одном из самых уютных театров Санкт-Петербурга. Не упустите возможность увидеть это уникальное выступление в дата и время. Билеты уже в продаже, и их количество ограничено!

Небольшие советы

Приходите заранее, чтобы занять лучшие места и насладиться атмосферой ожидания. Не забудьте взять с собой хорошее настроение — комики сделают все, чтобы вечер стал незабываемым!

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного стендап-шоу. Пригласите друзей и приходите на встречу с юмором!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 июля
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21:30 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21:00 от 500 ₽

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