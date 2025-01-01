Ваше величество женщина

Песни, стихи и баллады о женщине

В центре спектакля — образ женщины, вдохновляющей на бурные переживания и возвышенные чувства. Актёр и поэт Сергей Пронин завораживает зрителей исполнением песен, стихов и баллад, охватывая искреннее и близкое общение с публикой. В его программе звучат также собственные поэтические произведения.

Лауреат международных конкурсов и тонкий музыкант Ирина Смирнова (фортепиано) добавляет нотку импровизации знакомых мелодий, создавая неповторимый атмосферный дух на сцене. В сочетании с поэтическим словом и вокалом, исполнители дарят зрителям мощный заряд эмоциональной энергии и новизны.

Музыкальная палитра

В программе звучат романсы, песни и баллады выдающихся русских поэтов и композиторов, в числе которых: Ф. Тютчев, А. Фет, А. Кошевский, Ю. Хаит, Б. Прозоровский, В. Шереметев, Н. Харито, И. Северянин, Б. Окуджава и многие другие.

Исполнители

Сергей Пронин — заслуженный деятель искусств Республики Карелия (художественное слово, вокал)

Длительность

Спектакль продолжается 1 час 10 минут без антракта.