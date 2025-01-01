Спектакль Ваш Александр Вертинский

Новый моноспектакль «Ваш Александр Вертинский» в Санкт-Петербурге

Приглашаем зрителей на уникальный моноспектакль «Ваш Александр Вертинский», который представит народный артист России Олег Погудин. Этот спектакль — новая сценическая редакция уже ставшего легендарным шоу «Вертинский. Возвращение», увидевшего свет в Москве с Данилом Можаевым в главной роли.

Талант и мастерство

Спектакль погружает зрителей в мир Александра Вертинского — бродяги, артиста, литератора и танцора танго. О нем говорят как о звезде, окруженной поклонниками, влюбленной и разочарованной. Пресса отмечает «выверенность режиссерского решения, филигранную актерскую работу, полную страсти и самоотдачи, а также виртуозную фортепианную игру». Данил Можаев безупречно владеет залом, а его аристократическая бледность, грация и манеры вызывают ассоциации с самим Вертинским.

История и символизм

2025 год станет особенным для отечественной культуры — он ознаменует юбилеи Александра Блока и Бориса Пастернака. В этом контексте постановка Олега Погудина о Вертинском раскрывает путь от Пьеро из «Балаганчика» до мужественного артиста, ставшего символом русского искусства. Слова «Жизнь прожить — не поле перейти» становятся лейтмотивом спектакля, напоминающим о мужестве снять маску и показать истинное «я».

Исполнители

В роли Александра Вертинского зрители увидят Данила Можаева. Партия фортепиано будет исполнена лауреатом международных конкурсов Андреем Булатовым. Вступительное слово произнесет народный артист России Олег Погудин, что добавит спектаклю особую атмосферу.

Не упустите возможность увидеть Вертинского таким, каким его еще не знали. Спектакль обещает стать настоящим событием театрального сезона!