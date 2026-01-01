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Вас вызывает Таймыр
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Спектакль Вас вызывает Таймыр

Постановка
ГИТИС-театр 12+
Режиссер Сергей Посельский
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Комедия о дружбе и любви 

Середина 20 века, СССР, гостиница «Москва». В одном номере останавливаются четыре незнакомых друг с другом постояльца. Каждый из них прибывает в столицу с определённой целью и уже строит планы на день. Однако их мирные намерения нарушает один неожиданный звонок из далёкого Таймыра, который кардинально меняет весь ход событий.

Переплетение судеб и неожиданные повороты

Когда звонок с Таймыра, из удалённого и холодного региона страны, раздаётся в гостиничном номере, жизни героев поворачиваются в совершенно неожиданных направлениях. Постояльцы, до этого не имеющие ничего общего, вынуждены не только оказаться друг с другом в одной ситуации, но и преодолеть трудности и испытания, которые бросает им судьба. В процессе они открывают для себя важность взаимопомощи, искренней дружбы и любви, которые помогают им справиться с любыми преградами.

О любви, дружбе и мечтах

Сюжет спектакля наполнен комедийными элементами, где герои, пытаясь справиться с неожиданными проблемами, открывают для себя новые возможности. Через взаимодействие и поддержку друг друга они понимают, что настоящая дружба и способность любить способны превратить любой сложный момент в шанс для реализации мечты. Спектакль расскажет зрителям о том, как важно не только следовать за своими мечтами, но и поддерживать друг друга в самых сложных ситуациях.

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