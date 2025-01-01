Меню
Варвара Визбор
6+
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Концерт Варвары Визбор на новой сцене Мастерской Петра Фоменко

На большом сольном концерте Варвара Визбор, московская певица и музыкант, вместе со своей группой создаст неповторимый узор из авторской песни, джаза, рока и электронной музыки. В особой атмосфере со сцены театра прозвучат избранные композиции из четырёх студийных альбомов артистки.

Концерт не обойдётся без всеми любимых песен Юрия Визбора и Ады Якушевой. Варвара наполняет их особой нежностью и трепетом, что делает каждое исполнение уникальным.

Каждое выступление коллектива неизменно сравнивают с незабываемым музыкальным путешествием, в которое вы сможете отправиться 17 ноября. Не упустите возможность стать частью этого яркого события!

Ноябрь
17 ноября понедельник
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 3000 ₽

Фотографии

