Концерт Варвары Визбор на новой сцене Мастерской Петра Фоменко

На большом сольном концерте Варвара Визбор, московская певица и музыкант, вместе со своей группой создаст неповторимый узор из авторской песни, джаза, рока и электронной музыки. В особой атмосфере со сцены театра прозвучат избранные композиции из четырёх студийных альбомов артистки.

Концерт не обойдётся без всеми любимых песен Юрия Визбора и Ады Якушевой. Варвара наполняет их особой нежностью и трепетом, что делает каждое исполнение уникальным.

Каждое выступление коллектива неизменно сравнивают с незабываемым музыкальным путешествием, в которое вы сможете отправиться 17 ноября. Не упустите возможность стать частью этого яркого события!