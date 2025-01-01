Меню
Варвара Визбор
Киноафиша Варвара Визбор

Варвара Визбор

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Неповторимый узор музыкальных жанров от Варвары Визбор

Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге приглашает всех ценителей музыки на уникальный концерт Варвары Визбор. В программе — захватывающий мозаичный поток авторской песни, джаза, рока и электронной музыки.

О артистке

Варвара Визбор — талантливая исполнительница, чья музыка основана на личных переживаниях и впечатлениях от окружающего мира. Её авторские произведения полностью отражают её необычную и многогранную личность.

Что ожидать от концерта

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу живого исполнения, где каждый жанр переплетается, создавая неповторимый звуковой ландшафт. Концерт обещает быть насыщенным и эмоциональным, доставляя слушателям множество приятных сюрпризов.

Почему стоит посетить

Джаз-клуб Игоря Бутмана — это место, где переплетаются традиции и новаторство. Здесь собираются истинные любители музыки, и каждый концерт становится незабываемым событием. Не упустите шанс стать частью этого музыкального волшебства!

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 8 ноября
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2500 ₽

Фотографии

Варвара Визбор Варвара Визбор Варвара Визбор Варвара Визбор Варвара Визбор Варвара Визбор Варвара Визбор Варвара Визбор Варвара Визбор Варвара Визбор Варвара Визбор Варвара Визбор Варвара Визбор Варвара Визбор Варвара Визбор Варвара Визбор Варвара Визбор Варвара Визбор Варвара Визбор

