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Варвара Визбор. а в г у с т
Билеты от 2500₽
Киноафиша Варвара Визбор. а в г у с т

Варвара Визбор. а в г у с т

16+
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Соул-фанк концерт в 16 тоннах

Внучка легендарного советского певца и композитора Юрия Визбора приглашает зрителей на уникальное музыкальное путешествие, в котором легкий соул и фанк переплетаются с традициями прошлого. Ее творчество — это свежий взгляд на наследие деда, которое находит отражение в каждой ноте.

Качество и стиль

Исполняя музыку с глянцевыми аранжировками, певица демонстрирует высокое качество продюсирования. Ее мягкий вокал создает уютную атмосферу, а тексты, хотя и не всегда запоминающиеся, не вызывают раздражения. Это идеальное звучание для тех, кто ценит гармонию и комфорт в музыке.

Переосмысленный наследие

В своих треках артистка активно переосмысляет душевное шестидесятническое настроение, которое было характерно для творчества Юрия Визбора. Зрители смогут ощутить ностальгию и тепло, присущие его песням, но в современном звучании.

Не пропустите!

Не упустите возможность насладиться качественной музыкой в исполнении талантливой певицы, которая продолжает традиции своего деда и вносит в них свежие идеи. Это событие станет настоящим подарком для ценителей музыкального искусства!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 августа
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 2500 ₽

Фотографии

Варвара Визбор. а в г у с т Варвара Визбор. а в г у с т Варвара Визбор. а в г у с т Варвара Визбор. а в г у с т Варвара Визбор. а в г у с т Варвара Визбор. а в г у с т Варвара Визбор. а в г у с т Варвара Визбор. а в г у с т Варвара Визбор. а в г у с т Варвара Визбор. а в г у с т Варвара Визбор. а в г у с т Варвара Визбор. а в г у с т Варвара Визбор. а в г у с т Варвара Визбор. а в г у с т Варвара Визбор. а в г у с т Варвара Визбор. а в г у с т Варвара Визбор. а в г у с т Варвара Визбор. а в г у с т Варвара Визбор. а в г у с т

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