К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 2000₽
Киноафиша Варвара Убель и Трио Олега Бутмана

Варвара Убель и Трио Олега Бутмана

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Варвара Убель и Трио Олега Бутмана: Грёзы джаза на сцене

Не пропустите уникальную возможность погрузиться в атмосферу джазовой музыки! В нашем театре состоится незабываемый концерт, в котором примут участие восходящая звезда джаза, автор песен и солистка группы UBEL Варвара Убель и выдающееся Трио Олега Бутмана.

Магия музыкального взаимодействия

Варвара Убель, обладающая великолепным голосом и ярким сценическим обаянием, представит свои лучшие композиции, наполненные глубокими эмоциями и изысканными мелодиями. Трио Олега Бутмана – опытные музыканты, известные своим оригинальным подходом к джазу, дополнит её выступление виртуозным исполнением и уникальными аранжировками.

Заслуженные награды и признание

Варвара Убель и Олег Бутман – настоящие профессионалы своего дела. Убедитесь в этом сами! Оба артиста неоднократно становились лауреатами различных музыкальных конкурсов и фестивалей, что подтверждает их высокий статус в мире джаза.

Заключение

Приходите и насладитесь магией живой музыки! Джаз — это не просто стиль, это эмоции, которые заполняют каждую секунду. Следите за анонсами, и будьте с нами на волне вдохновения!

3 октября
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2000 ₽
4 октября
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2000 ₽

