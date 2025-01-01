Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Варвара Убель и трио Олега Бутмана
Киноафиша Варвара Убель и трио Олега Бутмана

Варвара Убель и трио Олега Бутмана

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Джазовая программа в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие в джаз-клубе Игоря Бутмана. Специальная программа, созданная победительницей популярного телевизионного шоу «Ну-ка, все вместе!», обещает подарить зрителям незабываемые эмоции и атмосферу настоящего джаза.

О программе

В рамках концерта выступит талантливая джазовая певица, которая завоевала сердца зрителей своей харизмой и вокальным мастерством. В ее репертуаре — как классические джазовые стандарты, так и оригинальные композиции, которые не оставят равнодушными любителей музыки.

Интересные факты

  • Игорь Бутман — не только известный саксофонист, но и активный популяризатор джазовой культуры в России.
  • Клуб, в котором пройдет концерт, считается одним из лучших мест для прослушивания джаза в Санкт-Петербурге.
  • Победительница шоу «Ну-ка, все вместе!» уже успела выступить на многих сценах страны и за рубежом.

Когда и где

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Концерт пройдет в уютной атмосфере джаз-клуба, который славится своим качественным звуком и комфортом для зрителей. Уточняйте время начала и бронируйте билеты заранее.

Ждем вас на вечере, полном вдохновения и музыкального волшебства!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2500 ₽

В ближайшие дни

Концерт под звездами «Дудук и орган»
6+
Живая музыка
Концерт под звездами «Дудук и орган»
23 августа в 21:00 Планетарий
от 1300 ₽
Орган. В предчувствии Рождества
0+
Живая музыка
Орган. В предчувствии Рождества
20 декабря в 15:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 1300 ₽
Фестиваль «Антон тут рядом»
0+
Поп Фестиваль
Фестиваль «Антон тут рядом»
27 августа в 15:00 Севкабель Порт
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше