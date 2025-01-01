Варвара Убель и трио Олега Бутмана

Джазовая программа в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие в джаз-клубе Игоря Бутмана. Специальная программа, созданная победительницей популярного телевизионного шоу «Ну-ка, все вместе!», обещает подарить зрителям незабываемые эмоции и атмосферу настоящего джаза.

О программе

В рамках концерта выступит талантливая джазовая певица, которая завоевала сердца зрителей своей харизмой и вокальным мастерством. В ее репертуаре — как классические джазовые стандарты, так и оригинальные композиции, которые не оставят равнодушными любителей музыки.

Интересные факты

Игорь Бутман — не только известный саксофонист, но и активный популяризатор джазовой культуры в России.

Клуб, в котором пройдет концерт, считается одним из лучших мест для прослушивания джаза в Санкт-Петербурге.

Победительница шоу «Ну-ка, все вместе!» уже успела выступить на многих сценах страны и за рубежом.

Когда и где

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Концерт пройдет в уютной атмосфере джаз-клуба, который славится своим качественным звуком и комфортом для зрителей. Уточняйте время начала и бронируйте билеты заранее.

Ждем вас на вечере, полном вдохновения и музыкального волшебства!