Варвара Убель и трио Олега Бутмана

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие в джаз-клубе Игоря Бутмана. Специальная программа, созданная победительницей популярного телевизионного шоу «Ну-ка, все вместе!», обещает подарить зрителям незабываемые эмоции и атмосферу настоящего джаза.
В рамках концерта выступит талантливая джазовая певица, которая завоевала сердца зрителей своей харизмой и вокальным мастерством. В ее репертуаре — как классические джазовые стандарты, так и оригинальные композиции, которые не оставят равнодушными любителей музыки.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Концерт пройдет в уютной атмосфере джаз-клуба, который славится своим качественным звуком и комфортом для зрителей. Уточняйте время начала и бронируйте билеты заранее.
Ждем вас на вечере, полном вдохновения и музыкального волшебства!