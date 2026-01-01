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Варвара Щербакова
Киноафиша Варвара Щербакова

Варвара Щербакова

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап-шоу Варвары Щербаковой в ДК Ленсовета

В Санкт-Петербурге в ДК Ленсовета выступит известная российская юмористка и стендап-комик Варвара Щербакова. Это представление обещает стать настоящим праздником для любителей эстетики стендапа и хорошего юмора.

О Варваре Щербаковой

Варвара Щербакова — яркий представитель российской комедийной сцены, она не только стендап-комик, но и талантливая актриса и телеведущая. Ее выступления всегда полны искренности и остроумия, что делает каждое шоу уникальным.

Что ожидать от выступления

На сцене Варвара Щербакова поделится своими наблюдениями о жизни, отношениях и других актуальных темах. Ее неподражаемый стиль и умение взаимодействовать с залом создадут атмосферу дружелюбия и веселья, позволяя зрителям увидеть комедию с новой стороны.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого шоу!

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Октябрь
11 октября воскресенье
19:00
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42

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