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Варвара Щербакова. Женский Стендап
Билеты от 2500₽
Киноафиша Варвара Щербакова. Женский Стендап

Варвара Щербакова. Женский Стендап

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте

Новая программа Варвары Щербаковой: легкий и непринужденный вечер в Москве

Друзья! Варвара Щербакова, звезда женского стендапа, вновь с вами. Если вы стали свидетелем её первого концерта, вы знаете, чего ожидать – это будет весело и легко!

«Я еду к вам, чтобы поболтать, узнать вас поближе и немножечко продлить жизнь!» – говорит Варвара. Она обещает, что новая программа порадует зрителей своим позитивом и непринужденностью.

Приглашение на вечер

Куда бы вы ни пришли – вдвоем, втроем или даже в одиночку – Варвара уверена, что все разойдутся уже большой семьей. «Все, обнимаю каждого. Жду встречи в вашем прекрасном городе!» – добавляет она.

Готовьтесь к смеху!

Не забудьте, что вечер должен быть непринужденным. Варвара рекомендует не “набухиваться” перед концертом, чтобы насладиться каждой минутой выступления.

Так что приходите за хорошим настроением и зарядом позитива!

Купить билет на концерт Варвара Щербакова. Женский Стендап

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Ноябрь
19 ноября четверг
20:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 2500 ₽

Фотографии

Варвара Щербакова. Женский Стендап Варвара Щербакова. Женский Стендап Варвара Щербакова. Женский Стендап Варвара Щербакова. Женский Стендап Варвара Щербакова. Женский Стендап Варвара Щербакова. Женский Стендап Варвара Щербакова. Женский Стендап

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