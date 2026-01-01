Варвара Щербакова. Женский Стендап

Друзья! Варвара Щербакова, звезда женского стендапа, вновь с вами. Если вы стали свидетелем её первого концерта, вы знаете, чего ожидать – это будет весело и легко!
«Я еду к вам, чтобы поболтать, узнать вас поближе и немножечко продлить жизнь!» – говорит Варвара. Она обещает, что новая программа порадует зрителей своим позитивом и непринужденностью.
Куда бы вы ни пришли – вдвоем, втроем или даже в одиночку – Варвара уверена, что все разойдутся уже большой семьей. «Все, обнимаю каждого. Жду встречи в вашем прекрасном городе!» – добавляет она.
Не забудьте, что вечер должен быть непринужденным. Варвара рекомендует не “набухиваться” перед концертом, чтобы насладиться каждой минутой выступления.
Так что приходите за хорошим настроением и зарядом позитива!