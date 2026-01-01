Варвара Щербакова. Женский стендап

В Ростове-на-Дону в ДК «Ростсельмаш» пройдет стендап-концерт Варвары Щербаковой. Ее шутки основаны на повседневных ситуациях, знакомых каждому — от соседей до учительниц истории. Этот концерт особенно понравится тем, кто ценит иронию и самоиронию.
Варвара Щербакова — яркая и харизматичная комедиантка, которая обладает невероятным чувством юмора. Её шутки создают атмосферу близости и понимания с аудиторией, поскольку каждый может узнать в них себя, свою соседку или учительницу с необычной прической.
Не упустите возможность насладиться непринужденной атмосферой и отличным юмором от одной из лучших стендап-комиков нашего времени!