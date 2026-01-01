Варвара Щербакова. Женский стендап

Стендап-концерт Варвары Щербаковой в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону в ДК «Ростсельмаш» пройдет стендап-концерт Варвары Щербаковой. Ее шутки основаны на повседневных ситуациях, знакомых каждому — от соседей до учительниц истории. Этот концерт особенно понравится тем, кто ценит иронию и самоиронию.

О Варваре Щербаковой

Варвара Щербакова — яркая и харизматичная комедиантка, которая обладает невероятным чувством юмора. Её шутки создают атмосферу близости и понимания с аудиторией, поскольку каждый может узнать в них себя, свою соседку или учительницу с необычной прической.

Не упустите возможность насладиться непринужденной атмосферой и отличным юмором от одной из лучших стендап-комиков нашего времени!