Варвара Мягкова. "Концерт по заявкам"

Сольный концерт Варвары Мягковой в Галерее искусств «Niko»

В Галерее искусств «Niko» состоится сольный концерт известной пианистки Варвары Мягковой. Программа концерта составлена с учётом пожеланий слушателей и включает произведения величайших композиторов.

Программа концерта

Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) Семь прелюдий и фуг из Первого тома ХТК Токката ми минор (e-moll) BWV 914

Клод Дебюсси (1862-1918) Два этюда Три части из Бергамасской сюиты: Менуэт Лунный свет Паспье

Николай Метнер (1880-1951) Три сказки: «Русская сказка» ор. 42 n. 1 Две сказки ор. 26

Сергей Рахманинов (1873-1943) Пять этюдов-картин ор. 39



Обратите внимание, что программа может уточняться.

О Варваре Мягковой

Варвара Мягкова — талантливая пианистка, выпускница Специальной Музыкальной Школы им. Гнесиных и Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. В 2000 году она начала выступать с сольными и камерными программами в лучших концертных залах Москвы и Санкт-Петербурга, включая Мариинский концертный зал и Малый зал МГК им. П. И. Чайковского.

С 2002 по 2015 год Варвара работала концертмейстером на радио и телевидении. Она активно участвовала в концертных поездках по России и Европе, а также является создателем ряда музыкальных проектов.

Первый концерт Варвары Мягковой в Галерее «Niko» состоялся в октябре 2019 года и произвел неизгладимое впечатление на зрителей.