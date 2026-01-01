Варвара Мягкова. "Концерт по заявкам"

В Галерее искусств «Niko» состоится сольный концерт известной пианистки Варвары Мягковой. Программа концерта составлена с учётом пожеланий слушателей и включает произведения величайших композиторов.
Обратите внимание, что программа может уточняться.
Варвара Мягкова — талантливая пианистка, выпускница Специальной Музыкальной Школы им. Гнесиных и Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. В 2000 году она начала выступать с сольными и камерными программами в лучших концертных залах Москвы и Санкт-Петербурга, включая Мариинский концертный зал и Малый зал МГК им. П. И. Чайковского.
С 2002 по 2015 год Варвара работала концертмейстером на радио и телевидении. Она активно участвовала в концертных поездках по России и Европе, а также является создателем ряда музыкальных проектов.
Первый концерт Варвары Мягковой в Галерее «Niko» состоялся в октябре 2019 года и произвел неизгладимое впечатление на зрителей.