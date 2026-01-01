Оповещения от Киноафиши
Варвара Мягкова. "Концерт по заявкам"
Билеты от 2500₽
Киноафиша Варвара Мягкова. "Концерт по заявкам"

Варвара Мягкова. "Концерт по заявкам"

12+
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте

Сольный концерт Варвары Мягковой в Галерее искусств «Niko»

В Галерее искусств «Niko» состоится сольный концерт известной пианистки Варвары Мягковой. Программа концерта составлена с учётом пожеланий слушателей и включает произведения величайших композиторов.

Программа концерта

  • Иоганн Себастьян Бах (1685-1750)
    • Семь прелюдий и фуг из Первого тома ХТК
    • Токката ми минор (e-moll) BWV 914
  • Клод Дебюсси (1862-1918)
    • Два этюда
    • Три части из Бергамасской сюиты:
      • Менуэт
      • Лунный свет
      • Паспье
  • Николай Метнер (1880-1951)
    • Три сказки:
      • «Русская сказка» ор. 42 n. 1
      • Две сказки ор. 26
  • Сергей Рахманинов (1873-1943)
    • Пять этюдов-картин ор. 39

Обратите внимание, что программа может уточняться.

О Варваре Мягковой

Варвара Мягкова — талантливая пианистка, выпускница Специальной Музыкальной Школы им. Гнесиных и Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. В 2000 году она начала выступать с сольными и камерными программами в лучших концертных залах Москвы и Санкт-Петербурга, включая Мариинский концертный зал и Малый зал МГК им. П. И. Чайковского.

С 2002 по 2015 год Варвара работала концертмейстером на радио и телевидении. Она активно участвовала в концертных поездках по России и Европе, а также является создателем ряда музыкальных проектов.

Первый концерт Варвары Мягковой в Галерее «Niko» состоялся в октябре 2019 года и произвел неизгладимое впечатление на зрителей.

Купить билет на концерт Варвара Мягкова. "Концерт по заявкам"

Апрель
9 апреля четверг
19:30
Niko Москва, Б.Тишинский пер., 19, стр. 1
от 2500 ₽

