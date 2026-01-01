Варвара Мягкова, фортепиано

Сольный концерт Варвары Мягковой в Москве

В КЗ Зарядье пройдет уникальный сольный концерт Варвары Мягковой, на котором она исполнит свои композиции. Это будет редкая возможность услышать ее музыку вживую, ведь пианистка известна своим уникальным стилем и мастерством.

О исполнительнице

Варвара Мягкова — лауреат международных конкурсов и обладательница премии «Летний вечер в Елабуге» (2019). Ее карьера развивалась необычно: почти 15 лет она была концертмейстером Большого детского хора ВГТРК. Участие в фестивале «Летние вечера в Елабуге», куда её пригласил известный пианист Борис Березовский, стало поворотным моментом в ее карьере, открывший дорогу к триумфу на российской сцене.

Программа концерта

В концерте Варвара представит свои обработки музыки, привычной для симфонического звучания, а также выдающиеся фортепианные произведения двух великих композиторов — Метнера и Рахманинова.

Возможные изменения в программе

I отделение:

Стравинский - Фрагменты из балета «Жар-птица», переложение для фортепиано

Лядов - Симфоническая картина «Кикимора», переложение для фортепиано

Щедрин - Музыка из балета «Конёк-Горбунок», переложение для фортепиано В. Мягковой

II отделение:

Метнер - Семь сказок из разных опусов

Рахманинов - Пять прелюдий, ор. 23 и ор. 32

Продолжительность: I отделение — 45 минут, II отделение — 35 минут.

