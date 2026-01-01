Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Варвара Мягкова, фортепиано
Билеты от 1200₽
Киноафиша Варвара Мягкова, фортепиано

Варвара Мягкова, фортепиано

6+
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте

Сольный концерт Варвары Мягковой в Москве

В КЗ Зарядье пройдет уникальный сольный концерт Варвары Мягковой, на котором она исполнит свои композиции. Это будет редкая возможность услышать ее музыку вживую, ведь пианистка известна своим уникальным стилем и мастерством.

О исполнительнице

Варвара Мягкова — лауреат международных конкурсов и обладательница премии «Летний вечер в Елабуге» (2019). Ее карьера развивалась необычно: почти 15 лет она была концертмейстером Большого детского хора ВГТРК. Участие в фестивале «Летние вечера в Елабуге», куда её пригласил известный пианист Борис Березовский, стало поворотным моментом в ее карьере, открывший дорогу к триумфу на российской сцене.

Программа концерта

В концерте Варвара представит свои обработки музыки, привычной для симфонического звучания, а также выдающиеся фортепианные произведения двух великих композиторов — Метнера и Рахманинова.

Возможные изменения в программе

I отделение:

  • Стравинский - Фрагменты из балета «Жар-птица», переложение для фортепиано
  • Лядов - Симфоническая картина «Кикимора», переложение для фортепиано
  • Щедрин - Музыка из балета «Конёк-Горбунок», переложение для фортепиано В. Мягковой

II отделение:

  • Метнер - Семь сказок из разных опусов
  • Рахманинов - Пять прелюдий, ор. 23 и ор. 32

Продолжительность: I отделение — 45 минут, II отделение — 35 минут.

Не упустите возможность насладиться уникальным исполнением Варвары Мягковой!

Купить билет на концерт Варвара Мягкова, фортепиано

Помощь с билетами
Июнь
11 июня четверг
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Гарри Поттер и СимфоМультимедия
6+
Живая музыка

Гарри Поттер и СимфоМультимедия

13 июня в 17:00 Московский продюсерский центр
от 1800 ₽
Outback Blues Company: 25 лет в блюзе!
12+
Джаз

Outback Blues Company: 25 лет в блюзе!

19 июня в 20:00 Пространство Gamma More
от 1000 ₽
СимфоМультимедия «От аниме до K-pop»
16+
Живая музыка Кавер

СимфоМультимедия «От аниме до K-pop»

21 июня в 17:00 Московский продюсерский центр
от 800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше