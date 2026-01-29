Концерт Варвары Кутузовой в Филармонии имени Габдуллы Тукая

В Филармонии имени Габдуллы Тукая выступит Варвара Кутузова (г. Москва), талантливая пианистка и лауреат различных музыкальных конкурсов, включая Гран-при в Мексике и Сербии. Варвара активно сотрудничает с оркестрами и камерными ансамблями, а также участвует в международных фестивалях классической музыки.

О артистке

Варвара Кутузова является стипендиаткой фондов Владимира Спивакова и «Новые имена». Она завоевала множество наград на конкурсах, таких как «21st Century Art» в Украине (I премия, 2009), «Prima Artisrs» в Нью-Йорке (I премия, 2011) и многие другие. Недавно она финишировала с призами международного конкурса Дениса Мацуева «Grand piano competition» и телеконкурса «Щелкунчик».

Концертная программа

В программе концерта представлены произведения классических композиторов, которые порадуют истинных ценителей музыки:

I отделение:

Й. Гайдн. Соната Hob XVI:52 Es-dur

С. Прокофьев. Соната №6

II отделение:

П. Чайковский. Тема с вариациями Фа мажор

И. Брамс. 3 интермеццо ор.117

М. Равель. «Ундина» из цикла «Ночной Гаспар»

Где услышать

Варвара Кутузова активно концертирует по всему миру, выступая на таких площадках, как Большой и Малый залы Московской консерватории, Государственный академический Большой театр России и Konzerthaus в Вене. Ее мастерство и талант привлекают публику в крупнейшие залы мира.