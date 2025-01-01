Волшебная сказка-мюзикл на сцене ТЮЗа

На большой сцене Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева вас ожидает спектакль «Варвара-краса, длинная коса». Постановка создана по мотивам сказки Василия Жуковского «Сказка о царе Берендее» в интерпретации режиссёра-хореографа Антона Дорофеева.

Музыкальная основа

Либретто для спектакля написано Евгением Муравьевым, а музыку к постановке создал композитор Владимир Баскин. Эти элементы добавляют спектаклю яркости и помогают воссоздать атмосферу любимой многими сказки, которая известна и по одноимённому советскому фильму Александра Роу.

Сюжет сказки

Царь Берендей долгое время не мог иметь детей. Однажды, во время путешествия, он останавливается у колодца, где его внезапно хватает за бороду волшебное существо — Кощей. В обмен на освобождение, Кощей требует то, чего Берендей еще не знает в своём царстве. Царь соглашается, не подозревая, что вскоре у него родится сын, которого придётся отдать...

Динамичный сюжет и яркие персонажи

Режиссёр Антон Дорофеев подчёркивает, что сюжет этой сказки полон динамики и насыщен интересными поворотами. На сцене оживут такие яркие персонажи, как Кощей, царь Берендей, два Елисея, а также история о подмене царевича. Каждый ребёнок увидит в этом спектакле что-то своё, ведь сказки всегда несут в себе многослойный смысл, передаваемый через поколение.

Сказочный мюзикл для всей семьи

Спектакль обещает быть отличным выбором для семейного просмотра — с яркой музыкой, фольклорным колоритом, скоморошьими забавами, трюками и впечатляющими костюмами. Главный режиссёр ТЮЗа, Сусанна Цирюк, отмечает, что эта постановка станет настоящим новогодним подарком для зрителей всех возрастов.

Приглашаем вас на сказку-мюзикл «Варвара-краса, длинная коса»!