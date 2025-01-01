Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Варвара-краса, длинная коса
Киноафиша Варвара-краса, длинная коса

Спектакль Варвара-краса, длинная коса

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Волшебная сказка-мюзикл на сцене ТЮЗа

На большой сцене Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева вас ожидает спектакль «Варвара-краса, длинная коса». Постановка создана по мотивам сказки Василия Жуковского «Сказка о царе Берендее» в интерпретации режиссёра-хореографа Антона Дорофеева.

Музыкальная основа

Либретто для спектакля написано Евгением Муравьевым, а музыку к постановке создал композитор Владимир Баскин. Эти элементы добавляют спектаклю яркости и помогают воссоздать атмосферу любимой многими сказки, которая известна и по одноимённому советскому фильму Александра Роу.

Сюжет сказки

Царь Берендей долгое время не мог иметь детей. Однажды, во время путешествия, он останавливается у колодца, где его внезапно хватает за бороду волшебное существо — Кощей. В обмен на освобождение, Кощей требует то, чего Берендей еще не знает в своём царстве. Царь соглашается, не подозревая, что вскоре у него родится сын, которого придётся отдать...

Динамичный сюжет и яркие персонажи

Режиссёр Антон Дорофеев подчёркивает, что сюжет этой сказки полон динамики и насыщен интересными поворотами. На сцене оживут такие яркие персонажи, как Кощей, царь Берендей, два Елисея, а также история о подмене царевича. Каждый ребёнок увидит в этом спектакле что-то своё, ведь сказки всегда несут в себе многослойный смысл, передаваемый через поколение.

Сказочный мюзикл для всей семьи

Спектакль обещает быть отличным выбором для семейного просмотра — с яркой музыкой, фольклорным колоритом, скоморошьими забавами, трюками и впечатляющими костюмами. Главный режиссёр ТЮЗа, Сусанна Цирюк, отмечает, что эта постановка станет настоящим новогодним подарком для зрителей всех возрастов.

Приглашаем вас на сказку-мюзикл «Варвара-краса, длинная коса»!

Режиссер
Антон Дорофеев
В ролях
Милана Владыкина
Николай Балобан
Юлия Корж
Максим Погольша
Денис Гильманов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 октября
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
12:00 от 550 ₽ 16:00 от 550 ₽

В ближайшие дни

Тайны старого кафе
6+
Музыка
Тайны старого кафе
6 сентября в 18:00 Святодуховский центр Александро-Невской лавры
от 1100 ₽
Миша
18+
Комедия
Миша
22 сентября в 20:00 3/4
от 2000 ₽
Гуляй, шальная!
18+
Музыка Иммерсивный
Гуляй, шальная!
5 января в 19:30 Выборгский ДК
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше