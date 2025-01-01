Спектакль Варвара-краса, длинная коса

Современная интерпретация классической сказки от Новошахтинского драмтеатра

Известная сказка обретает новый взгляд на события, происходящие в жизни Варвары Красы, её отца Кощея, царя Берендея и его сына Елисея. Этот захватывающий спектакль предлагает зрителям уникальную возможность увидеть знакомую историю в современном свете.

Волшебство на сцене

Бродячий театр, представленный на сцене, начинает разыгрывать историю любви, дружбы и невероятных приключений главных героев. Спектакль обещает погрузить зрителей в мир фантазий и волшебства, где каждый сможет почувствовать себя частью захватывающего повествования.

Режиссёр и труппа

Спектакль создан под руководством талантливого режиссёра Дмитрия Юмашева. В его постановке участвует практически вся труппа Новошахтинского драматического театра, что гарантирует яркие и запоминающиеся выступления. Вместе с юными зрителями актёры окунутся в загадочный мир Кощеева царства, где каждый найдет что-то близкое и родное.

Не упустите шанс

Не упустите возможность увидеть этот удивительный спектакль! Приготовьтесь к приключениям, которые ждут вас на сцене, и позвольте себе вернуться в мир детства, наполненный волшебством и чудесами.