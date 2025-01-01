Меню
Варшавская мелодия
Киноафиша Варшавская мелодия

Спектакль Варшавская мелодия

Постановка
Veritas 12+
Режиссер Мария Барабаш
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Мелодия длиною в жизнь

Спектакль «Варшавская мелодия» предлагает зрителям уникальное погружение в мир человеческих эмоций и воспоминаний. Эта история о Гели и Витека – не просто романтическая драма, а глубокая мелодия взаимоотношений, которая пронизывает всю их жизнь.

Смысл спектакля

Два названия спектакля не случайны. Он рассказывает о том, как каждый человек, каждое событие и каждый выбор могут стать важными осколками воспоминаний. В этих осколках отражается сама жизнь – с её радостью, болью и истинными чувствами.

Режиссёр и актёры

Спектакль поставила талантливая режиссёр Мария Барабаш. В главных ролях выступают актёры Александра Жданова и Кирилл Зеленский, которые прекрасно передают всю гамму чувств своих персонажей.

Интересные факты

«Варшавская мелодия» уже успела завоевать признание зрителей и критиков благодаря своей глубокой эмоциональной составляющей. Спектакль поднимает важные вопросы о том, как наши воспоминания формируют нашу жизнь и как мы воспринимаем окружающий мир.

Не упустите возможность увидеть эту потрясающую историю на сцене. Каждый показ – это новый взгляд на привычные вещи и возможность задуматься о собственных отношениях и выборах.

Купить билет на спектакль Варшавская мелодия

Октябрь
10 октября пятница
19:00
Veritas Краснодар, Красноармейская, 64
от 1100 ₽

