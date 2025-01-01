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Варшавская мелодия
Киноафиша Варшавская мелодия

Спектакль Варшавская мелодия

Постановка
Краснодарский театр драмы им. Горького 16+
Режиссер Александр Катков
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Пронзительная история о невероятных чувствах

Спектакль «Варшавская мелодия» — это проникновенная история о трудностях выбора и личной ответственности. Он поднимает важные вопросы: как наши решения влияют на жизнь и какую роль играет эпоха в судьбе каждого из нас.

Тема любви

Несмотря на глубокие философские размышления, магистральной темой спектакля станет любовь. Это чувство, способное изменить героев и их судьбы, становится центральным элементом сюжета. Взаимоотношения персонажей раскрывают их внутренние конфликты и стремление к счастью.

Интересные факты

Спектакль основан на пьесе известного писателя, который в своей работе исследует не только личные драмы, но и социальные контексты времени. «Варшавская мелодия» уже успела завоевать признание зрителей в разных странах, благодаря своей универсальной теме и живым персонажам.

Приглашаем к просмотру

Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю на сцене. Спектакль обещает подарить зрителям не только эстетическое наслаждение, но и возможность задуматься о важнейших вопросах жизни.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 23 августа
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
17:00 от 900 ₽
Краснодар, 24 августа
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
17:00 от 900 ₽

В ближайшие дни

Щелкунчик 2.0
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Детские елки Детский
Щелкунчик 2.0
10 января в 13:00 Дворец искусств «Премьера»
от 500 ₽
Фро
16+
Премьера Драма
Фро
17 августа в 17:00 Краснодарский театр драмы им. Горького
от 1200 ₽
Щелкунчик 2.0
0+
Детские елки Детский
Щелкунчик 2.0
13 декабря в 13:00 Дворец искусств «Премьера»
от 500 ₽
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