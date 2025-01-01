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Варшавская мелодия
Билеты от 1500₽
Киноафиша Варшавская мелодия

Спектакль Варшавская мелодия

Постановка
Симоновская сцена театра Вахтангова 16+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Дипломный спектакль IV курса Театрального института имени Б. В. Щукина

«Варшавская мелодия» — спектакль, который воплощает на сцене одну из самых трогательных и драматичных историй о любви и расставании. Эта постановка по произведению Леонида Зорина, подготовленная студентами IV курса Театрального института имени Б.В. Щукина, сочетает в себе глубокие эмоции, искренность и потрясающее мастерство молодых артистов.

Мир музыки и чувств
Вдохновлённый знаменитой пьесой, спектакль переносит зрителей в мир, где музыка и чувства переплетаются, а каждый момент наполнен воспоминаниями, сожалениями и надеждами. Герои спектакля оказываются на пересечении важных жизненных выборов, на которых порой зависят судьбы людей.

Не пропустите!
Не пропустите этот яркий дипломный спектакль, в котором талантливые студенты института открывают перед зрителем новые грани человеческих отношений, обострённых любовью и временем.

Режиссер
Владимир Иванов
В ролях
Полина Рафеева
Иван Захава

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 сентября
Симоновская сцена театра Вахтангова Москва, Калошин пер., 10, стр. 2
19:30 от 1500 ₽

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