Спектакль Варшавская мелодия

«Варшавская мелодия» — история любви за границей возможного

Спектакль по пьесе Леонида Зорина «Варшавская мелодия» перенесет зрителей в послевоенную Москву. Это пронзительная история о любви, возникшей в 1946 году между студенткой консерватории, полячкой Геленой, и будущим виноделом Виктором, который уже прошел войну. Несмотря на различия во взглядах и интересах, молодые люди влюбляются, и их история продолжится на протяжении двух десятилетий.

На пути к счастью героев встанут как государственные преграды, так и внутренние конфликты. Запрет на браки с иностранцами, личные амбиции и непростой выбор между долгом и чувствами — все это станет испытанием для их любви. Тема предопределенности чувств и жизненных выборов звучит особенно остро в исполнении актеров: Антона Васильева и Марины Александровой.

О пьесе и ее авторах

Леонид Зорин, классик советской драматургии, создал «Варшавскую мелодию» в середине 1960-х годов. В своих интервью он подчеркивал, что пьеса основана на его личном опыте и содержит важные сообщения о любви и ее сложностях. «Главное — это тема обреченности. Любовь обречена, потому что государство сумеет растоптать вас своим паровым катком. И два человека, когда они, наконец, встречаются, могут соединиться», — говорил Зорин.

Создатели спектакля

Режиссером спектакля выступил Сергей Сотников, который сумел оживить эту важную тему на сцене.

