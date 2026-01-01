Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Варшавская мелодия
Киноафиша Варшавская мелодия

Спектакль Варшавская мелодия

16+
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Запретная любовь в послевоенной Москве. Спектакль по знаменитой пьесе Леонида Зорина

Пьеса легендарного советского драматурга Леонида Зорина — это тонкая и пронзительная история о силе первого чувства, столкнувшегося с жестокостью исторических обстоятельств. В центре сюжета встречаются двое молодых людей: русский парень Виктор и польская девушка Гелена.

События разворачиваются в радостной, но полуразрушенной послевоенной Москве. Именно здесь между Виктором и Геленой мгновенно вспыхивает чистая любовь, полная надежд и мечтаний о будущем. Они строят планы, видят перед собой светлые перспективы, но вскоре осознают, что их счастье оказывается вне закона: вышедший указ запрещает браки с иностранцами.

Спектакль затрагивает важные темы: национальные границы, любовь и свободу выбора. Он заставляет задуматься о том, насколько сильны чувства человека, когда речь идет о любви, и какие преграды могут встать на пути в самые значимые моменты жизни.

Эта история — не только о любви, но и о системных ограничениях, с которыми могут столкнуться молодые сердца. Не упустите возможность увидеть эту пронзительную пьесу на сцене, где живое исполнение и актерская игра создают атмосферу, передающую всю глубину и сложность человеческих отношений.

Режиссер
Андрей Дюженков
В ролях
Алена Главатских
Илья Курицын

Купить билет на спектакль Варшавская мелодия

Помощь с билетами
В других городах
Март
8 марта воскресенье
19:00
Пермский дом актера Пермь, Ленина, 64
от 1100 ₽

В ближайшие дни

С училища
18+
Драма
С училища
26 апреля в 19:00 Пермский молодежный театр
от 600 ₽
Прибайкальская кадриль
18+
Комедия
Прибайкальская кадриль
13 марта в 19:00 Пермский ТЮЗ
от 800 ₽
Серебряное копытце
0+
Детский
Серебряное копытце
14 марта в 11:00 Пермский дом актера
от 700 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше