Варшавская мелодия
Киноафиша Варшавская мелодия

Спектакль Варшавская мелодия

12+
Продолжительность 80 минут
Возраст 12+

О спектакле

Варшавская мелодия: спектакль о любви и судьбе

«Варшавская мелодия» — это глубокий и трогательный спектакль по пьесе Леонида Зорина, который затрагивает сложные человеческие отношения. Главные герои, Виктор и Гелена, влюбляются, но их чувства подвергаются испытаниям из-за различий в мировосприятии и жизненных обстоятельствах.

Спектакль исследует темы любви, утраты и надежды, создавая атмосферу, в которой зрители смогут ощутить весь спектр человеческих эмоций. Уникальная интерпретация классических героев придаёт постановке особую актуальность.

Режиссёр-педагог спектакля — народная артистка РФ и РБ Тансулпан Бабичева, чья квалификация и опыт обеспечивают высокое качество исполнения.

Спектакль идёт на русском языке и будет интересен как любителям драматического искусства, так и тем, кто просто хочет насладиться красивым театральным представлением.

