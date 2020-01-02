Оповещения от Киноафиши
Варшавская мелодия
Киноафиша Варшавская мелодия

Спектакль Варшавская мелодия

16+
Режиссер Надежда Горкунова, Максим Касьянов, Антон Рабецкий
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль по одноимённой пьесе Леонида Зорина: судьба, любовь и выбор

Приглашаем вас на спектакль, основанный на одноимённой пьесе Леонида Зорина. Это трогательная история о том, как внешние и внутренние границы влияют на человеческие чувства и выбор.

Сюжет и персонажи

Спектакль разворачивается на фоне исторических событий, происходящих в 1946 году. В центре сюжета — советский студент Виктор и польская девушка Гелена. Их встреча в декабрьский вечер становится началом сильной любви, которая ставит перед ними непростые вопросы. Как поступить, когда обстоятельства мешают быть вместе? Смириться или сделать трудный выбор в пользу своего счастья?

Не упустите возможность стать частью этой глубокая и актуальной драмы о любви и выборе!

Купить билет на спектакль Варшавская мелодия

Март
8 марта воскресенье
19:00
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
от 1000 ₽

Фотографии

Варшавская мелодия Варшавская мелодия Варшавская мелодия Варшавская мелодия

