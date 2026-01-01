Спектакль Варшавская мелодия

В Театре на Садовой скоро состоится постановка по культовой пьесе Леонида Зорина
Варшавская мелодия. Это трогательная история о встрече двух судеб, которая разворачивается на фоне послевоенных реалий.
Главные герои, Виктор и Гелена, случайно пересекаются после Второй мировой войны. Виктор — студент и будущий винодел, а Гелена — польская певица, которая вскоре станет знаменитостью. Их любовь, несмотря на преграды, вызванные советским законом о запрете браков с иностранцами, выдерживает испытание временем.
В спектакле сыграют Екатерина Зорина, которая уже успела зарекомендовать себя, став победительницей в номинации
Лучшая молодая актриса форума за роль Гелены, и Александр Матвеев. Их актерская игра обещает быть запоминающейся, передавая зрителям весь спектр эмоций.
Пьеса
Варшавская мелодия написана в 1978 году и быстро завоевала популярность, став классикой советского театра. Спектакль привлечет внимание зрителей, интересующихся историческими драмами и судьбами людей в сложных обстоятельствах.
