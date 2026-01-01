Спектакль Варшавская мелодия

Варшавская мелодия
Постановка
Театр на Садовой (Приют комедианта) 16+
Продолжительность 150 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль по культовой пьесе Леонида Зорина в Театре на Садовой

В Театре на Садовой скоро состоится постановка по культовой пьесе Леонида Зорина Варшавская мелодия. Это трогательная история о встрече двух судеб, которая разворачивается на фоне послевоенных реалий.

Сюжет спектакля

Главные герои, Виктор и Гелена, случайно пересекаются после Второй мировой войны. Виктор — студент и будущий винодел, а Гелена — польская певица, которая вскоре станет знаменитостью. Их любовь, несмотря на преграды, вызванные советским законом о запрете браков с иностранцами, выдерживает испытание временем.

Кто в главных ролях?

В спектакле сыграют Екатерина Зорина, которая уже успела зарекомендовать себя, став победительницей в номинации Лучшая молодая актриса форума за роль Гелены, и Александр Матвеев. Их актерская игра обещает быть запоминающейся, передавая зрителям весь спектр эмоций.

Интересные факты

Пьеса Варшавская мелодия написана в 1978 году и быстро завоевала популярность, став классикой советского театра. Спектакль привлечет внимание зрителей, интересующихся историческими драмами и судьбами людей в сложных обстоятельствах.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную историю о любви и судьбе. Посещение спектакля обещает оставить глубокий след в сердцах зрителей.

В ролях
Екатерина Зорина
Александр Матвеев

Март
Апрель
Май
27 марта пятница
19:00
Театр на Садовой (Приют комедианта) Санкт-Петербург, Садовая, 27/9
от 800 ₽
29 апреля среда
19:00
Театр на Садовой (Приют комедианта) Санкт-Петербург, Садовая, 27/9
от 800 ₽
12 мая вторник
19:00
Театр на Садовой (Приют комедианта) Санкт-Петербург, Садовая, 27/9
от 800 ₽

