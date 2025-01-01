Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Варшавская мелодия
Киноафиша Варшавская мелодия

Спектакль Варшавская мелодия

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Трогательная история о невероятных чувствах

Трогательная история о невероятных чувствах раскрывается в спектакле «Варшавская мелодия». Он рассказывает о любви, преодолевающей время и расстояние, и переносит зрителей в захватывающий мир польской культуры.

Сюжет

Главные герои — Гелена, студентка консерватории, и Виктор, прошедший войну. Их любовь начинается в turbulentные времена, когда человечество испытывает сильные испытания. Спектакль исследует, как чувства могут выживать даже в самых сложных обстоятельствах.

Темы и мотивы

История показывает, что истинную любовь нельзя заключить в рамки. Гелена и Виктор сталкиваются с различными препятствиями, и только они могут решить, куда поведёт их путь. Это спектакль о выборе, о том, что важно в жизни, и о том, как сохранить настоящие чувства.

Интересные факты

Спектакль основан на классической пьесе, известной в театральном сообществе. Его музыкальное сопровождение включает в себя как традиционные польские мелодии, так и оригинальные композиции, которые подчеркивают эмоции каждого момента.

Причины для посещения

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу войны, надежды и любви. «Варшавская мелодия» — это не просто спектакль, а настоящая театральная поэма, которая заставляет задуматься о жизненных ценностях. Присоединяйтесь к нам и узнайте, что же на самом деле значит быть верным своим чувствам.

Режиссер
Мария Кочерыжникова
В ролях
Александр Стегунцов
Екатерина Соколова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 октября
ОКЦ «На Пушкинской» Санкт-Петербург, Пушкинская, 9
19:30 от 400 ₽

В ближайшие дни

Квест «Звездные воины»
6+
Иммерсивный
Квест «Звездные воины»
17 ноября в 01:00 «Взаперти» в Соляном
от 8400 ₽
Квест-перформанс «Сайлент Хилл»
16+
Перформанс Иммерсивный
Квест-перформанс «Сайлент Хилл»
13 ноября в 18:50 «Взаперти» на Казанской
от 6600 ₽
Квест для детей «Динозавры Kids!»
6+
Перформанс Иммерсивный
Квест для детей «Динозавры Kids!»
12 сентября в 16:40 «Взаперти» в Соляном
от 7800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше