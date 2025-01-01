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Варшавская мелодия
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Киноафиша Варшавская мелодия

Спектакль Варшавская мелодия

Постановка
Школа драматического искусства 12+
Режиссер Николай Русский
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

История любви в послевоенной Москве

В послевоенной Москве разворачивается трогательная история о любви, которая преодолевает время и пространство. Главные герои — полька Гелена, студентка московской консерватории, и Виктор, недавний солдат Красной Армии, который мечтает стать технологом-виноделом. Их встреча обещает стать началом чего-то прекрасного.

Запрет на любовь

Однако между молодыми людьми встает непреодолимая преграда — жесткие законы государства. В 1947 году в СССР вводится запрет на браки с иностранцами, что становится серьезным испытанием для Гелены и Виктора. Вынужденные расстаться, они оставляют в сердце друг друга надежду на будущее.

Встреча спустя годы

Спустя много лет их пути пересекаются вновь. Как сложилась их судьба? Смогли ли они преодолеть преграды, которые ставило им государство? Эта история о любви, потерях и надежде будет интересна каждому, кто ищет ответы на вечные вопросы о счастье и свободе выбора.

Спектакль, который стоит увидеть

Не пропустите возможность стать свидетелями этой трогательной истории на сцене театра. Уникальная постановка обещает увлечь зрителей, погрузив их в атмосферу послевоенной Москвы и заставив задуматься о том, что действительно важно в жизни. Билеты уже в продаже!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 сентября
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
19:00 от 500 ₽

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