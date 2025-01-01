Спектакль Варшавская мелодия

«Варшавская мелодия». Спектакль по пьесе Леонида Зорина

Московский драматический Открытый театр (МДОТ) представляет спектакль по мотивам одноименной пьесы Леонида Зорина «Варшавская мелодия». Эта трогательная история рассказывает о встрече двух молодых людей: советского отставного офицера и польской студентки Московской консерватории. Их первая встреча произошла в декабре 1946 года на концерте, где исполнялся Шопен. Это событие стало началом долгого и сложного пути их отношений.

О спектакле

В главных ролях зрители смогут увидеть Александра Белкина и Дарью Марусову, а постановку осуществил Владимир Мошаров. Спектакль обещает погрузить зрителей в атмосферу послевоенной Москвы и затронуть важные вопросы любви и судьбы.

Информация для зрителей

Наш театр предлагает возможность приобретения билетов по льготным ценам для отдельных категорий граждан РФ. Билеты стоят всего 300 рублей (6, 7, 8 ряды при условии наличия не проданных мест) для следующих категорий: