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Варшавская мелодия
Билеты от 500₽
Киноафиша Варшавская мелодия

Спектакль Варшавская мелодия

12+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

«Варшавская мелодия». Спектакль по пьесе Леонида Зорина

Московский драматический Открытый театр (МДОТ) представляет спектакль по мотивам одноименной пьесы Леонида Зорина «Варшавская мелодия». Эта трогательная история рассказывает о встрече двух молодых людей: советского отставного офицера и польской студентки Московской консерватории. Их первая встреча произошла в декабре 1946 года на концерте, где исполнялся Шопен. Это событие стало началом долгого и сложного пути их отношений.

О спектакле

В главных ролях зрители смогут увидеть Александра Белкина и Дарью Марусову, а постановку осуществил Владимир Мошаров. Спектакль обещает погрузить зрителей в атмосферу послевоенной Москвы и затронуть важные вопросы любви и судьбы.

Информация для зрителей

Наш театр предлагает возможность приобретения билетов по льготным ценам для отдельных категорий граждан РФ. Билеты стоят всего 300 рублей (6, 7, 8 ряды при условии наличия не проданных мест) для следующих категорий:

  • Участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан;
  • Дети-инвалиды;
  • Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
  • Члены многодетных семей.

 

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
ЦНК «Мир искусств» Москва, Смоленская наб., 5/13
19:00 от 500 ₽

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