Спектакль «Варшавская мелодия»: Любовь и долг в послевоенной Москве

Любовь или долг: какое чувство сильнее? За такой выбор расплачиваются жизнью. Не отдают целиком в один момент, а жертвуют годами, по капле. У Виктора и Гели на это ушло 20 лет...

Сюжет и герои

Действие спектакля разворачивается в послевоенной Москве, где случайная встреча между студенткой консерватории Геленой и будущим виноделом Виктором перерастает в глубокие, многогранные чувства. Геля — строгая и страстная полячка, а Виктор — сильный и немного неуместный в ее мире.

Остроумные диалоги и филигранно сыгранные эмоции накладываются на драму непрожитой, но по-прежнему живой любви. Молодые актеры создают на сцене атмосферу, в которой кажется, что ничто не может помешать их чувствам. Однако вопросы о будущем и запреты на браки с иностранцами вносят свои коррективы.

Эмоциональная сила постановки

Целостность спектакля гармонично ложится на души зрителей, обнаженных доверием к игре актеров. Они естественно и органично воплощают юношескую страсть влюбленных, что приводит к почти полному эмоциональному истощению. Ваша встреча с этой гаммой чувств, охватывающей 20 лет жизни героев, пройдет всего за полтора часа.

Вопросы, которые остаются

Что будет, если не бороться за свое счастье? Сбудется ли любовь? Останется ли финал открытым, даря надежду? И вообще, лечит ли время?

История пьесы

«Варшавская мелодия» — одна из лучших пьес советской эпохи, написанная Леонидом Зориным, которая с 60-х годов многократно ставилась на разных театральных подмостках. Среди исполнителей главных ролей были Алиса Фрейндлих, Элина Быстрицкая, Михаил Ульянов и многие другие. Спектакль по-прежнему собирает полные залы и имеет множество экранизаций.

Камерная атмосфера

По своей атмосфере «Варшавская мелодия» — камерный спектакль. В Арт-центре ИСИ уникальное пространство влияет на постановку, позволяя создавать как тонкие полутона чувств, так и яркие акценты эмоций.

Приглашаем на спектакль

Приглашаем вас разделить счастье творчества молодых, ярких и талантливых актеров:

Геля - Анна Волошина

Виктор - Даниил Карасев

Режиссер спектакля - Николай Глинский.