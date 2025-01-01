Спектакль Варшавская мелодия

Любовь или долг: какое чувство сильнее? За такой выбор расплачиваются жизнью. Не отдают целиком в один момент, а жертвуют годами, по капле. У Виктора и Гели на это ушло 20 лет...
Действие спектакля разворачивается в послевоенной Москве, где случайная встреча между студенткой консерватории Геленой и будущим виноделом Виктором перерастает в глубокие, многогранные чувства. Геля — строгая и страстная полячка, а Виктор — сильный и немного неуместный в ее мире.
Остроумные диалоги и филигранно сыгранные эмоции накладываются на драму непрожитой, но по-прежнему живой любви. Молодые актеры создают на сцене атмосферу, в которой кажется, что ничто не может помешать их чувствам. Однако вопросы о будущем и запреты на браки с иностранцами вносят свои коррективы.
Целостность спектакля гармонично ложится на души зрителей, обнаженных доверием к игре актеров. Они естественно и органично воплощают юношескую страсть влюбленных, что приводит к почти полному эмоциональному истощению. Ваша встреча с этой гаммой чувств, охватывающей 20 лет жизни героев, пройдет всего за полтора часа.
Что будет, если не бороться за свое счастье? Сбудется ли любовь? Останется ли финал открытым, даря надежду? И вообще, лечит ли время?
«Варшавская мелодия» — одна из лучших пьес советской эпохи, написанная Леонидом Зориным, которая с 60-х годов многократно ставилась на разных театральных подмостках. Среди исполнителей главных ролей были Алиса Фрейндлих, Элина Быстрицкая, Михаил Ульянов и многие другие. Спектакль по-прежнему собирает полные залы и имеет множество экранизаций.
По своей атмосфере «Варшавская мелодия» — камерный спектакль. В Арт-центре ИСИ уникальное пространство влияет на постановку, позволяя создавать как тонкие полутона чувств, так и яркие акценты эмоций.
Приглашаем вас разделить счастье творчества молодых, ярких и талантливых актеров:
Режиссер спектакля - Николай Глинский.