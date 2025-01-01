Меню
Киноафиша Варшавская мелодия

Спектакль Варшавская мелодия

Постановка
Школа драматического искусства 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Варшавская мелодия. Спектакль по пьесе Леонида Зорина 

В послевоенной Москве судьбы двоих молодых людей переплетаются в невероятной истории любви. Гелена, полька и студентка московской консерватории, встречает Виктора, бывшего солдата Красной Армии, который теперь учится на технолога-винодела. Однако их чувства сталкиваются с жесткими законами государства: в 1947 году в СССР вводится запрет на браки с иностранцами. Гелена и Виктор вынуждены расстаться, но через много лет они снова встретятся…

Постановочная группа

Режиссёр-постановщик: Николай Русский

Художник по свету: Жанна Дазидова

Интересные факты

  • Спектакль «Варшавская мелодия» стал культовым произведением, затрагивающим темы любви и разлуки.
  • Леонид Зорин — российский драматург, чьи работы часто исследуют человеческие чувства и социальные проблемы.
