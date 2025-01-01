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Варшавская мелодия
Билеты от 1000₽
Киноафиша Варшавская мелодия

Спектакль Варшавская мелодия

Постановка
Театр им. Булгакова 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Варшавская мелодия» по одноименной пьесе Леонида Зорина

«Варшавская мелодия» — это трогательная история любви послевоенного времени, основанная на знаменитой одноименной пьесе Леонида Зорина. В центре сюжета — Виктор, солдат, который прошел войну и стал студентом, мечтающим о карьере винодела, и Гелена, студентка консерватории, стремящаяся стать известной певицей.

Сложности любви

Главных героев разделяют суровые реалии: закон о запрете на браки с иностранцами и десятилетия разлуки. Однако воспоминания о первой взаимной любви, пронесенные сквозь годы, становятся основой для драматической истории сломанных судеб.

Творческий взгляд на исторические события

Спектакль представляет собой уникальный взгляд талантливой молодой творческой команды на события, позволяющий стирать границы пространств, времени и двух разных государств.

Награды и признание

«Варшавская мелодия» вошла в число 300 лучших спектаклей, прошедших на федеральном этапе конкурса Союза театральных деятелей «Золотой фонд театральных постановок». Кроме того, спектакль стал лауреатом третьей степени VIII открытого Московского областного театрального фестиваля «Долгопрудненская весна» и лауреатом второй степени Первого Всероссийского фестиваля камерных спектаклей «Малая форма» в Новосибирске.

Спектакль также был признан победителем в номинации «Лучшая женская роль» на VIII открытом Московском областном театральном фестивале «Долгопрудненская весна», а актриса получила диплом за «Лучшую женскую роль» на Первом Всероссийском фестивале камерных спектаклей «Малая форма» в Новосибирске.

Не пропустите возможность увидеть это замечательное произведение, которое затрагивает сердечные струны и оставляет глубокий след в душе.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 августа
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
19:00 от 1000 ₽

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